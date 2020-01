Un grande fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ricreato tutte le armi presenti nel gioco (Di giovedì 2 gennaio 2020) The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno dei giochi che ha ispirato moltissimi fan, tra cui uno in particolare che ha deciso di ricreare tutte, ma proprio tutte, le armi presenti nel gioco.Ci sono voluti ben due anni per costruire il tutto, ma attraverso Reddit, l'utente Tomvdcr ha mostrato al sito tutto ciò che ha realizzato utilizzando schiuma EVA e tubi in PVC. Tra scudi, martelli ed archi troviamo anche la Master Sword. Se siete curiosi di dare uno sguardo al suo arsenale, l'utente ha creato persino una pagina Instagram dove mostra anche tutti i cosplay che ha creato nel tempo.Senza dubbio la passione dietro le ore di lavoro ha ripagato il fan, visto che anche il suo account Instagram conta quasi 20 mila follower. Ad ogni modo lascia a bocca aperta vedere quanta precisione ci ha messo per creare questi piccoli gioielli.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

