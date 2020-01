Tasse, Google riporta in Usa i profitti spostati alle Bermuda attraverso una holding olandese (Di giovedì 2 gennaio 2020) La riforma fiscale di Donald Trump e la modifica della legislazione irlandese convincono Google a riportare negli Usa i profitti che spostava alle Bermuda grazie a uno schema noto come “Double Irish, Dutch Sandwich”. Lo ha annunciato martedì un portavoce del gruppo, parlando di una “semplificazione della struttura aziendale” che porterà a “dare in licenza la nostra proprietà intellettuale dagli Stati Uniti, non più dalle Bermuda”. Secondo documenti citati da Reuters, la multinazionale nel 2018 ha spostato 24,5 miliardi di dollari alle Bermuda attraverso la sua holding olandese. L’anno prima avevano preso la stessa via altri 22,7 miliardi. Dietro la decisione si sono sia il Tax cuts and jobs act trumpiano, che ha istituito un’unica aliquota del 21% e ha esentato dalla tassazione gli utili riportati in patria dopo esser stati realizzati e tassati ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Tasse, Google riporta in Usa i profitti spostati alle Bermuda attraverso una holding olandese - Noovyis : (Tasse, Google riporta in Usa i profitti spostati alle Bermuda attraverso una holding olandese) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Tasse, Google riporta in Usa i profitti spostati alle Bermuda attraverso una holding… -