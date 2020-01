Taiwan, cade elicottero militare: 8 vittime tra cui il capo di stato maggiore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Taiwan, cade elicottero militare: 8 vittime tra cui il capo di stato maggiore Otto persone, tra cui il capo dello stato maggiore di Taiwan, sono morte oggi a seguito di un incidente aereo che ha coinvolto un elicottero militare. Il velivolo, a bordo del quale viaggiavano 13 persone, è caduto sulle montagne del distretto di Wulai di New Taipei. Secondo i media locali, solo cinque è persone a bordo dell’UH-60M Black Hawk si sono salvate. Tra le otto vittime c’è il capo dello stato maggiore, il generale Shen Yi-ming, come ha confermato il comandante del’aeronautica militare, Hsiung Hou-chi. Il Black Hawk, in dotazione all’Air Force Rescue Team, era partito questa mattina dalla base aerea di Songshan, alle porte di Taipei, intorno alle 7:54 locali (00:54 in Italia) diretto alla base militare Dong’ao di Yilan per un’ispezione ordinaria prima della lunga ... Leggi la notizia su tpi

IzzoEdo : RT @LaStampa: Taiwan: cade un elicottero militare, tra le vittime il capo di stato maggiore Shen Yi-ming - laregione : A Taiwan cade elicottero: muore anche il capo di Stato maggiore - AngeFrange : RT @guidoolimpio: Taiwan. Cade elicottero Blackhawk, 8 le vittime. Tra queste il capo di Stato Maggiore -