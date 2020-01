Preparatevi a un 2020 di grande cinema: i 20 film più attesi del nuovo anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tolo Tolo Bad Boys For Life DolittleBirds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley QuinnOnward: Oltre la magiaA Quiet Place 2Mulanno Time to DieVedova NeraWonder Woman 1984Top Gun: MaverickThe WitchesTenetSoulAssassinio sul Nilo Gli EterniRaya e l'ultimo dragoWest Side Story DuneDiabolikSarà un 2020 di grande cinema: tra sequel effetto-nostalgia, un team di supereroi nuovi di zecca e la Disney che guarda a Oriente sono tante le pellicole che ci terranno con gli occhi puntati sul grande schermo quest’anno. Selezionare i titoli più attesi non è stato facile, ma abbiamo scelto per voi 20 appuntamenti sicuramente imperdibili che vi presentiamo in ordine cronologico. Si è partiti già l’1 gennaio con Tolo Tolo, primo film (anche) da regista di Checco Zalone. E gennaio è anche il mese del Dottor Dolittle che torna in sala, questa volta, col volto di Robert Downey Jr. LEGGI ... Leggi la notizia su vanityfair

