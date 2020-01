Pirateria, maxi-operazione in Spagna nei locali pubblici (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nuovo attacco alla Pirateria in Spagna. La Policia Nacional ha portato a termine un’importante operazione nella Comunità di Valencia, riguardante tutti gli stabilimenti pubblici che trasmettevano partite della Liga spagnola senza licenza. L’operazione messa in atto dalla polizia si è sviluppata in 244 strutture pubbliche a Valencia, Alicante e Castellón. Un’azione a cui hanno partecipato … L'articolo Pirateria, maxi-operazione in Spagna nei locali pubblici Leggi la notizia su calcioefinanza

