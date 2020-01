Paura a Torino, uomo si barrica in casa e tiene in ostaggio la mamma e il fratello (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un uomo di 40 anni si è barricato nella sua casa in Corso Vittorio Emanuele a Torino, tenendo in ostaggio la mamma e il fratello. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito urla provenire dall'abitazione. Ha bloccato la porta i mobili e si rifiuta di uscire. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche un negoziatore che sta cercando di convincerlo ad arrendersi. Leggi la notizia su fanpage

alfredgazzirru1 : RT @ImolaOggi: Troppa paura della giustizia! ?? Torino - Marocchino sottoposto a obbligo di firma esce dal commissariato e va a fare due rap… - GianluPower : RT @ImolaOggi: Troppa paura della giustizia! ?? Torino - Marocchino sottoposto a obbligo di firma esce dal commissariato e va a fare due rap… - RinoSimeoni : RT @ImolaOggi: Troppa paura della giustizia! ?? Torino - Marocchino sottoposto a obbligo di firma esce dal commissariato e va a fare due rap… -