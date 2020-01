Morra a Paragone: “Perché rimanevi nel ‘nulla’ prima di essere espulso? Così non fai onore anche al tuo recente passato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Gianluigi, certamente stiamo operando scelte non sempre lucide, non sempre felici. Certamente non siamo quelli del 4 marzo 2018, esattamente come non siamo più quelli del 4 ottobre 2009 o del 25 febbraio 2013. Ma se ci definisci il ‘nulla’, come si legge, perche’ rimanevi nel ‘nulla’ prima di essere espulso?”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, in merito all’espulsione di Gianluigi Paragone dal M5S. “Abbiamo tanti, tanti problemi – aggiunge l’esponente pentastellato – e sapessi quanta xxxxx abbiamo dovuto ingoiare, ho dovuto ingoiare, in questi anni. Se però vuoi essere parte di un gruppo, devi anche accettare le decisioni che ti vedono contrario, operando al fine di convincere gli altri degli errori che si vanno facendo. Certo, fin quando la ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

