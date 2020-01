Maltempo Campania: Monte di Procida chiede lo stato di calamità (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’amministrazione comunale di Monte di Procida ha chiesto alla Regione Campania e alla Città Metropolitana di Napoli il riconoscimento dello stato di calamità naturale, in seguito all’ondata Maltempo che ha colpito larga parte del territorio comunale. Redatto un dossier con i danni provocati dal forte vento e dalle mareggiate che hanno flagellato i tratti di costa: distrutte strutture di stabilimenti balneari tra Torregaveta e Miliscola, danni ingenti al porto turistico di Acqumorta, problemi alle condutture di acqua potabile per le isole, al depuratore comunale e alla pubblica illuminazione. Tenendo in conto anche i danni per il Maltempo di novembre, le stime provvisorie si aggirano sui 500mila euro.L'articolo Maltempo Campania: Monte di Procida chiede lo stato di calamità Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

LuceverdeRadio : ??#treni #maltempo #2gennaio - Permangono disagi alla circolazione ferroviaria in Campania, Toscana, Liguria e Trent… - LuceverdeRadio : ??#treni #maltempo #1gennaio - Permangono disagi alla circolazione ferroviaria in Campania, Toscana, Liguria e Trent… - Notiziedi_it : Maltempo in Campania, arriva la neve: «Gelo a quote basse, è allerta meteo finop a domenica» -