L'odiatore Di Maio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alessandro Sallusti Mattarella bacchetta il governo e parla di Paese reale, nel discorso del grillino solo vendetta e rabbia sociale: dal caso Autostrade fino alla gogna della prescrizione La speranza di un cambio di clima nel Paese è durata lo spazio di poche ore, quelle che sono intercorse tra il discorso della sera di Capodanno del presidente Mattarella e il primo videopost dell'anno di Di Maio. Il capo dello Stato ha fatto appello alla concordia e a liberare le energie per valorizzare la parte propulsiva della nazione, Di Maio ha promesso più manette per tutti, processi infiniti per chi incappa nella rete della giustizia, vendetta per gli imprenditori che sbagliano. Un discorso, il suo, carico di odio e rancore, velenoso contro i Benetton - una famiglia di grandi imprenditori incappata nel brutto incidente del Morandi per il quale ovviamente dovranno pagare, dopo ... Leggi la notizia su ilgiornale

lindaeciao : RT @erretti42: “ L’odiatore Di Maio” apertura de Il Giornale di oggi 2/01/2020. - Fort71488686 : Il vampirla oggi scrive che Di Maio è un'odiatore'perché vuole i corrotti in galera con la prescriz.ed,udite udite,… - GiancarloGarci6 : RT @erretti42: “ L’odiatore Di Maio” apertura de Il Giornale di oggi 2/01/2020. -