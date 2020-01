Lo schiaffo di Bergoglio diventa un piatto: ecco i “paccheri del Papa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo le decine di meme nati in poche ore, l’iconico video dello schiaffo di Papa Francesco alla fedele in piazza San Pietro e ora diventato anche un piatto. L’idea è venuta al ristorante Januarius di Napoli, in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria EssereQui, che nella giornata del 2 gennaio ha presentato i “paccheri del Papa“, dedicati esplicitamente a Jorge Mario Bergoglio. Un nome particolare dato dal duplice significato della parola pacchero, che oltre ad essere il nome del tradizionale tipo di pasta originario della Campania viene utilizzata a Napoli per indicare colloquialmente lo schiaffo a mano aperta. Ristorante celebra lo schiaffo di Papa Francesco Sulla pagina social del ristorante Januarius i paccheri del Papa sono così presentati dai titolari: “Paccheri Artigianali di Camporeale, Burrata di Andria Igp, Polpo Verace, ... Leggi la notizia su notizie

NicolaPorro : In queste ore non si fa altro che parlare dello schiaffo di #Papa #Bergoglio alla fedele 'irruente'. Una spiegazion… - Adnkronos : #Bergoglio e lo schiaffo, ristorante crea 'i paccheri del Papa' - cesarebrogi1 : RT @StefaniaVentu16: Solo a #Napoli ... Geni !! Fossi in #PapaFrancesco con il quale sono stata d' accordo sul suo essersi innervosito (e p… -