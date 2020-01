“Le sue lacrime”. Uomini e Donne, parole dolci per Gemma Galgani: la dama finalmente sorride (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anno nuovo polemiche vecchie. Al centro sempre Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne stavolta trova una spalla importante in Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha difeso la torinese da una lettrice che si lamentava del comportamento lagnoso di Gemma. Un comportamento che non piace più di tanto neppure all’opinionista Tina Cipollari ma che, al contrario, appassiona il pubblico. Continua dopo la foto “Le lacrime di Gemma fanno audience. La dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace. Certo, sarebbe bello vederla sorridere più spesso. E se a lei (rivolto alla telespettatrice, ndr) così non piace può sempre cambiare canale”, ha scritto il famoso giornalista e conduttore. Non è la prima volta che Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani. Qualche mese fa aveva dichiarato. Continua dopo la foto “Perché mandare ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

luigidimaio : Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole, che ancora una volta hanno tracciato la… - danieleviotti : Gli danno voti alti ed elogiano le sue politiche sul principale quotidiano italiano. - TeresaBellanova : La cultura della responsabilità costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fo… -