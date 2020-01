La Turchia invierà i soldati in Libia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Erdogan più veloce di se stesso: quando il presidente turco ha annunciato, lo scorso 26 dicembre, l’approdo in parlamento della mozione per dare il via libera all’invio di truppe turche in Libia, aveva previsto un’approvazione entro il 7 gennaio. Ed invece, in questo secondo giorno del 2020, da Ankara i parlamentari turchi hanno dato definitivo disco verde. Lo scenario libico è pronto adesso a subire un altro importante mutamento. Il via libera del parlamento di Ankara Il presidente turco aveva indicato come data per l’approvazione definitiva della mozione parlamentare, come detto, il 7 gennaio. Questo perché anche in Turchia, a ridosso del capodanno, il parlamento chiude e riprende dopo una settimana circa di ferie. Invece, nelle ultime ore del 2019, da Ankara è trapelata la notizia secondo cui il partito di maggioranza Akp, la formazione di Erdogan, ha premuto ... Leggi la notizia su it.insideover

