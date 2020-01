La terribile morte di Massa, il gorilla che doveva salvare la sua specie: ucciso nell’incendio dello zoo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Massa, il gorilla di 48 anni morto nell’incendio allo zoo di Krefeld Massa era un gorilla di 48 anni, il più vecchio esemplare vivente nel programma europeo di riproduzione della specie in via d’estinzione: avrebbe dovuto salvare la sua specie e invece non ce l’ha fatta, in seguito al devastante incendio che ha messo in ginocchio lo zoo di Frefeld. Il rogo, divampato a causa di alcune lanterne cinesi lanciate in cielo durante la notte di Capodanno nei pressi dello zoo, è stato letale per oltre 30 esemplari di scimmie (tra gorilla, oranghi e scimpanzé). Lo zoo, situato a 15 chilometri da Duesseldorf (Germania), è stato colpito durante la notte di San Silvestro e anche Massa, insieme a tanti altri animali (tra volpi volanti e uccelli tropicali), non ce l’ha fatta. Massa era il gorilla più anziano, un maschio di 48 anni (nato nel 1971). Come riporta il Guardian, gli ... Leggi la notizia su tpi

