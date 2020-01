Galleria Vittoria, ecco il progetto di restyling: rifatte facciate e giardini. Incubo traffico per 13 mesi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Saranno rimesse a nuovo le facciate di via Acton e via Arcoleo, che aspettano dal 2015 il restauro. Ci saranno due cantieri: uno sotto Palazzo Reale, l'altro all'angolo di via Chiatamone. Il Comune farà una gara per appaltare i lavori da 2 milioni, che dovranno essere coordinati con quelli dell'elettrodotto su via Caracciolo e con la pedonalizzazione di via Partenope. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Galleria Vittoria Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Galleria Vittoria