Elena Morali Instagram, lato B in bella mostra: «Gli manca solo la parola!» (Di giovedì 2 gennaio 2020) La bellissima Elena Morali su Instagram ha voluto giocare con le sue curve per augurare a tutti i suoi followers un frizzante “Buon Anno”. Per farlo la bellissima Elena ha pubblicato una sua foto in bikini di spalle. Il panorama è piaciuto moltissimo ai suoi numerosi ammiratori che hanno completamente perso l’uso della ragione. L’affascinate Elena si sta godendo il sole delle Bahamas, prima di tornare al lavoro. Il suo fisico, grazie ai costanti allenamenti in palestra, sembra scolpito nel marmo. Le sue curve sono da sballo. Il post è stato immediatamente bombardato di like e commenti. Impossibile ignorare una meraviglia del genere. Leggi anche –> Elena Morali Instagram, in reggiseno sulla neve: «Ci fai impazzire!» Elena Morali Instagram: lato B in primo piano L’influencer e showgirl Elena Morali ha fatto ai suoi ammiratori gli auguri di ... Leggi la notizia su urbanpost

