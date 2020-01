Ecco le dimensioni di Resident Evil 3 Remake su Xbox One (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Remake di Resident Evil 3, attesissimo dai fan, è realtà e non dovremo aspettare troppo a lungo per metterci le mani sopra, visto che il gioco è in uscita tra soli quattro mesi.Capcom ha già detto che lo sviluppo è quasi completo e ora abbiamo un'altra informazione concreta che potrebbe interessarvi. Secondo la pagina dello store di Microsoft, la dimensione completa del file di Resident Evil 3 sarà di 43,01 GB. È interessante notare che la campagna (che è il vero Remake) e la nuova modalità multiplayer Resident Evil Resistance saranno download separati.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #ResidentEvil3: ecco quanto peserà su Xbox One. - villinogiovanni : Ecco alcune dimensioni, sondabili, del #giornalismo nel 2020. Soprattutto a livello locale. - calabraducia : E come al solito ad un'ora consona a lei,mentre chiacchiera ed io le spiego le dimensioni...del mio letto che avete… -