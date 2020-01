Dove vedere Roma-Torino in diretta tv e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove vedere Roma-Torino in diretta tv e streaming Roma-Torino, match valido per la 18a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Roma-Torino chiuderà il programma di domenica Le due formazioni scenderanno in campo alle 20:45 per quella che sarà l’ultima gara della domenica, aspettando i risultati del lunedì dell’Epifania. La Roma sta disputando un grandissimo campionato e ciò lo dimostrano il calcio offensivo che propone Fonseca e i risultati. Con 35 punti all’attivo – arrivati dopo 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte – i capitolini occupano la quarta posizione in classifica, distanti un solo punto dal terzo posto occupato dai rivali della Lazio. Campionato altalenante quello visto fin qui da parte del Torino, che occupa al momento il decimo posto in graduatoria, arrivato dopo sei ... Leggi la notizia su termometropolitico

