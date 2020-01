Claudia Gerini festeggia con la famiglia allargata, dal compleanno a Capodanno è sempre più bella (Foto) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Claudia Gerini inizia il gran forma il 2020, da pochi giorni ha compiuto 48 anni ma oggi più di prima fa invidia a tante ventenni e in più ha un nuovo grande amore (foto). L’attrice ha festeggiato compleanno e Capodanno con la sua famiglia allargata, felice, al settimo cielo e bellissima, così è apparsa con le persone più care. Tra queste anche il suo nuovo compagno, l’uomo che da questa estate le ha ridato la voglia di amare ancora. Prima di tutto e tutti nella sua vita ci sono le figlie, Rosa che ha 15 anni e Linda che ne ha 10, poi Simon Clementi con cui ormai fa coppia fissa. E’ la rivista Diva e Donna a mostrarli insieme al party di compleanno, tutti insieme, felici con la loro famiglia allargata. PER Claudia Gerini IL TEMPO NON PASSA MAI Anzi il tempo per l’attrice romana sembra andare al contrario. Negli ultimi anni nonostante fosse sempre molto sensuale aveva preso qualche ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

