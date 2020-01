Calciomercato – Il Napoli forte su Acuna, esterno mancino dello Sporting Lisbona (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato – Rifiutata la proposta dell’Inter, sul calciatore argentino resta forte l’interesse del Napoli Calciomercato – Il Napoli si è inserito nella trattativa per acquistare l’esterno argentino. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese O Jogo, lo Sporting Lisbona ha rifiutato la proposta dell’Inter per Marcos Acuna, laterale mancino. La società biancoverde portoghese, infatti, non ha accettato la proposta di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 9, perchè la valutazione dell’esterno argentino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il Napoli quindi aspetta l’evolversi della situazione con fiducia. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al ... Leggi la notizia su forzazzurri

