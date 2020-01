Atp Cup 2020: chi è Michail Pervolarakis, il compagno di Stefanos Tsitsipas nella Grecia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Molte squadre dell’ATP Cup, domani al via, si presenteranno in una formazione del tutto particolare: un numero uno, di altissima classifica, e diversi altri giocatori che il livello del circuito maggiore non l’hanno mai o quasi mai sperimentato. Succede con la Moldavia di Radu Albot, la Bulgaria di Grigor Dimitrov, la Norvegia di Casper Ruud e anche con la Grecia di Stefanos Tsitsipas. Soffermandoci in particolare proprio sul team greco, è facile verificare che tra Tsitsipas e il resto dei suoi compagni (compreso il fratello Petros) c’è un abisso. Il secondo miglior giocatore ellenico è Michail Pervolarakis, numero 487 del mondo, il terzo è Markos Kalovelonis (747), il quarto è Alexandros Skorilas (1170) e il quinto, appunto, Petros Tsitsipas (1415); a beneficio degli ultimi due, però, va l’età (19 anni). Andiamo a osservare più da vicino la carriera di ... Leggi la notizia su oasport

