Amici: ex allievo di Maria De Filippi in tour con Madonna (Di giovedì 2 gennaio 2020) Amici: un ex allievo fa parte oggi del corpo di ballo della pop star Madonna Da Amici si diramano varie strade. C’è chi finisce un po’ in penombra e chi, invece, avvia collaborazioni stratosferiche. Due anni fa, mentre celebrava i suoi 59 anni in Puglia, Madonna ha notato nel talent show di Maria De Filippi un grande talento, quello di Daniele Sibilli, ballerino di Amici 11. Il ragazzo, entrato nella Scuola più ambita d’Italia, si è esibito per la regina del pop ad un party privato e la pop star americana gli ha fatto pubblicamente i complimenti. Il prospetto di Allievi è piaciuto talmente tanto alla cantante che ha ottenuto un’opportunità mirabile, portato al Madame X tour, prossimo all’approdo in Europa, previsto il prossimo 16 gennaio. L’artista di fama internazionale ha pubblicato sui social una clip filmato durante il backstage del suo tour e nel video Daniele parla dell’infanzia ... Leggi la notizia su kontrokultura

