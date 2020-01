Vigili fuoco: nel 2019 oltre 2mila interventi al giorno, 686 a Capodanno 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono stati 777.375 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del fuoco nel corso del 2019, una media che supera i 2mila interventi quotidiani. Il dato è di poco superiore rispetto allo scorso anno, quando furono 755.379. In Lombardia il numero maggiore di soccorsi svolti, 82.379, a seguire Sicilia (81.850), Lazio (72.600), Campania (67.480), Emilia Romagna (58.867), Toscana (57.756), Piemonte (55.983), Puglia (49.562), Veneto e Trentino Alto Adige (42.055), Calabria (36.519), Liguria (32.335), Sardegna (30.410), Marche (27.606), Abruzzo (21.418), Umbria (21.264), Friuli Venezia Giulia (20.253), Basilicata (11.264) e Molise (7.774). Dei 772.375 interventi, il 23% hanno riguardato incendi ed esplosioni, il 19% soccorsi e salvataggi, il 7% dissesti statici e il 5% incidenti stradali e danni d’acqua. Sono stati 686 gli interventi riconducibili ai festeggiamenti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

enpaonlus : Cane da caccia precipita in un dirupo e finisce nel fiume - robertapinotti : Ringrazio il Presidente #Mattarella per aver ricordato Antonio, Marco e Matteo, i 3 vigili del fuoco morti mettendo… - Mov5Stelle : Selfie felpe e pacche sulle spalle non bastano. Con il MoVimento 5 Stelle aumenti di stipendio, misure per gli str… -