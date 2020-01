Siria, missili colpiscono una scuola nel nord-ovest del paese: 8 morti tra cui 4 bambini (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Siria, missili colpiscono una scuola: 8 morti tra cui 4 bambini missili terra-terra lanciati dalle forze del regime Siriano hanno colpito una scuola nel nord-ovest del paese, nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio. Otto civili sono rimasti uccisi, tra cui quattro bambini. Lo riferisce l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi. Una nuova ondata di bombardamenti aerei è iniziata intorno al 16 dicembre, poi seguita da un’offensiva di terra del 19 dicembre. Nella provincia di Idlib le truppe Siriane e i sostenitori stranieri stanno prendendo di mira le città di Maaret al-Numan e di Saraqeb, che si trovano su un’autostrada che collega Aleppo con la capitale Damasco. In Siria oltre 235 mila civili sono fuggiti nella provincia di Idlib in sole due settimane, da quando si sono intensificati gli attacchi delle forze ... Leggi la notizia su tpi

