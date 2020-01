Romina Power a Potenza | la gaffe che gela pubblico e social network al Capodanno Rai

Capodanno in Rai - Romina Power “gela” tutti con una battuta. Poi la dichiarazione d’amore ad Al Bano : Come in ogni Capodanno Rai che si rispetti non potevano mancare i piccoli “strafalcioni”. Romina Power ha fatto parlare di sé per una battuta all’inizio del concerto a Potenza. La cantante era sul palco insieme ad Al Bano e tra gli ospiti di Amadeus in una sorta di prova generale del Festival di Sanremo. Si è esibita al freddo e dopo ha pronunciato una frase giudicata infelice dai presenti e dai telespettatori che hanno ...

Romina Power si esibisce con Al Bano a Capodanno : “Quando canto con lui non ho mai freddo” : Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati tra gli ospiti dello show di Rai1, L'anno che verrà, svoltosi per la seconda volta a Potenza. La città lucana è nota per le sue basse temperature e proprio un commento di Romina sull'argomento ha scatenato l'ilarità del pubblico presente e ha stuzzicato la malizia di chi, da sempre, attende un ritorno di fiamma tra la nota coppia della musica italiana.Continua a leggere

Al Bano Carrisi passa il Natale con Loredana Lecciso. Romina Power chiarisce - : Serena Granato Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, Al Bano Carrisi si sarebbe diviso tra le sue ex fiamme, dopo l'appello di pace lanciato di recente a Romina Power e Loredana Lecciso Dopo aver vissuto giorni difficili per via di una recente perdita familiare, Al Bano Carrisi è tornato al centro del gossip, alla luce di uno scatto divenuto virale e che ora divide l'opinione del web. In questi giorni sul profilo Instagram ...

Capodanno Rai Uno 2019 - gli ospiti di Amadeus : ci sono Al Bano e Romina Power : Potenza, capoluogo della Basilicata, diverrà quest’anno la spettacolare cornice del Capodanno di Rai1 e, con “L’Anno che Verrà” di Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalla Piazza Mario Pagano, davanti alla bellezza del Teatro Francesco Stabile. Non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la “città delle cento scale” – con la sua storia e le sue tradizioni – ospiterà dalle ...

Capodanno 2020 in tv - Amadeus cala gli assi Al Bano e Romina Power - Federica Panicucci punta su Nek - J-Ax e un ospite misterioso : Un cast “classico”, ma anche che strizza l’occhio ai più giovani, che notoriamente il 31 dicembre non stanno davanti alla televisione. Si rinnova la sfida a distanza tra “L’anno che verrà” di Rai Uno che quest’anno ha scelto di nuovo la città di Potenza, in Basilicata, e il “Capodanno in musica” di Canale 5 che si svolgerà, come lo scorso anno, a Bari. Per la quinta volta consecutiva sarà la Basilicata (la Regione che ha appena ...

Romina Power sorprende : ‘Ylenia è viva ho ricevuto un suo messaggio’ : Romina Power pubblica il messaggio ricevuto da Ylenia Sembra proprio che la cantante non voglia arrendersi all’idea che sua figlia sia morta. Nel giorno di Natale Romina Power ha postato una foto sul suo profilo social che ha reso felice tutti i suoi follower. Nel momento in cui stava pensando ad Ylenia dal cielo è apparso un ‘messaggio’… (Continua dopo il post) View this post on ...

Romina Power : “Farò di tutto per portarla al Festival di Sanremo 2020” : Cristiano Malgioglio confida che tenterà di portare Romina Power al Festival di Sanremo 2020 L’operazione ‘portiamo Romina Power al Festival di Sanremo 2020’ può considerarsi ufficialmente partita. Almeno per Cristiano Malgioglio. Pur invitata in qualità di ospite d’onore, la cantante americana pare infatti molto titubante sulla partecipazione alla kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020. Attualmente in Svizzera, dove sta ...

Ascolti tv 28 dicembre : Al Bano e Romina Power mettono in difficoltà Mara Venier - Striscia e Conto alla Rovescia ai minimi storici : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 28 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima delle due puntate di 55 Passi Nel Sole con Al Bano e Romina Power. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il secondo appuntamento de La porta dei sogni con Mara Venier. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Italia Sì con Marco ...