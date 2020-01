Pescara, 35enne trovato ferito e morto in ospedale: ipotesi omicidio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L'ipotesi di omicidio è la pista principale degli investigatori impegnati nelle indagini relative alla morte di un uomo di 35 anni, con problemi di tossicodipendenza, deceduto in tarda mattinata in pronto soccorso dopo essere stato trovato in una pozza di sangue sul pianerottolo di una palazzina del complesso di case Ater chiamato “Ferro di cavallo”, nel quartiere Rancitelli di Pescara, considerato la centrale dello spaccio abruzzese. Sul corpo della vittima ci sono traumi e lesioni che sembrerebbero compatibili con un'aggressione o con una colluttazione. Sull'episodio c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori, che si stanno occupando di tutti gli accertamenti. Sul posto gli agenti della squadra Volante, della squadra Mobile, della Polizia scientifica, e i carabinieri. Con il supporto dei Vigili del fuoco sono stati controllati due appartamenti. Al lavoro anche gli specialisti ... Leggi la notizia su tg24.sky

