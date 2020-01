MotoGP, quanto guadagna Valentino Rossi? Stipendio con Yamaha, sponsor e rendimento VR46 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Valentino Rossi non viene certo da una stagione facile in MotoGP: il settimo posto finale nelle classifica iridata, a 246 lunghezze dal vincitore Marc Marquez è un dato poco confortante. Valentino fa fatica a trovare il giusto bilanciamento con la Yamaha e non è veloce come vorrebbe. Tuttavia, sul fronte ingaggi ed attività connesse, il segno è decisamente positivo. Dando uno sguardo alle cifre percepite dalla casa di Iwata, si parla di 7.000.000 milioni d’euro all’anno, con un contratto in scadenza nel 2020. A ciò vanno aggiunti ricavi importanti nelle sponsorizzazioni e in altre attività che portano a lievitare il tutto. Stando ai dati ufficiali, disponibili in rete, sono sei per l’appunto le attività legate al brand VR46: VR46 Racing Apparel (+5,1 milioni); VR46 Racing Academy (+0,2 milioni); VR46 Team (+0,3 milioni); Test Track (-0,2 milioni), VR46 (1,2 milioni); ... Leggi la notizia su oasport

