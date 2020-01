L’undici dilettante del ventennio sannita: le ‘formazioni’ dei protagonisti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEccolo il 2020, l’anno che inizia sempre con i buoni propositi. Ma per un attimo guardiamo indietro al ventennio che va in soffitta. Venti anni di calcio. Ne sono successe tante tra tonfi e trionfi, successi ed imprese storiche. Uno sport fatto di protagonisti, di ‘campioni’ e ‘top player’ a modo loro. Abbiamo chiesto l’undici ideale del calcio dilettantistico sannita ad alcuni dei protagonisti del nostro calcio, provando a rispettare alcuni target (sanniti di origine o d’adozione calcistica). Sono venute fuori tante formazioni diverse, tutte di altissimo livello. Portieri saracinesca, arcigni difensori, mediani di corsa, fantasisti (perchè venti anni fa si usavano ancora) dal piedino fatato, attaccanti dal gol facile e trainer, per essere un pò vintage, di grande affidabilità: eccoli, qualcuno ancora in attività, nei ... Leggi la notizia su anteprima24

L’undici dilettante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’undici dilettante