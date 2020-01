LIVE Calciomercato, trattative e affari 1° gennaio in DIRETTA: Juventus, è fatta per Kulusevski. Inter su Eriksen (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 Juventus – Mino Raiola ha parlato di De Ligt e ha detto che il giocatore non è interessato ai soldi ma è alla Juventus per lavorare. 18.24 HERTA BERLINO – Lo Stoccarda ha ceduto il centrocampista argentino Santiago Ascacibar all’Hertha Berlino. Ora si attende Xhaka dall’Arsenal. 17.58 INTER – Nerazzurri insistenti su Christian Eriksen che si può svincolare dal Tottenham a giugno. Il danese ha rifiutato offerte anche dal Real Madrid e sembra interessato all’Italia ma attenzione alla concorrenza del PSG. 17.27 SAMPDORIA – Nicola Murru è motivato a restare alla Sampdoria come ha dichiarato a SampdoriaNews: “Mercato? Sto bene qui. Il prossimo obiettivo è il gol”. 17.02 FIORENTINA – Federico Chiesa era in campo oggi per l’allenamento, è forse la migliore notizia di mercato ... Leggi la notizia su oasport

