L’Italia guardi al futuro con fiducia. L’appello di Mattarella: “Sviluppare una cultura della responsabilità”. Il plauso di Conte: “Il Presidente ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme per un Paese migliore” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società”. Queste le parole con le quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto, ieri sera, il suo tradizionale discorso di fine anno. Un discorso nel quale il capo dello Stato ha invitato a guardare al futuro “con fiducia” e a “impegnarci attivamente nel comune interesse”. “L’Italia – ha detto Mattarella – riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore”. Bisogna “aver fiducia – è il suo appello – e impegnarci attivamente nel comune interesse. Disponiamo di grandi ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Luca85584785 : @lauraboldrini Purtroppo sig Boldrini le parole non servono guardi le tasse cosa causerà no l'uscita della coca col… - SorrentinoAnt10 : RT @de_basso: @DSantanche @paola19165421 NO PERCHE' RINNEGA L'ITALIA HA DETTO CHE VUOLE LASCIARE L'ITALIA E NON LO FA' MAI E NON LO FARA' P… - PGangini : RT @GustavoPiga: Ma quali riforme. Si guardi la Spagna e si chieda come ha fatto a risalire dal 2013 al 2016: 7%, 5%, 5% 4%, si chiamano de… -