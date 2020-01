Le previsioni meteo giovedì 2 gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le previsioni meteo giovedì 2 gennaio – Cielo sereno al Nord, nebbie sulla Pianura padana. Al Centro ampi soleggiamenti, al Sud bel tempo su quasi tutto il settore. Le previsioni meteo giovedì 2 gennaio – Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni italiane con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutta la penisola. Nord – Nebbia sulla Pianura padana, cielo in prevalenza sereno altrove Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, possibili nebbie interesseranno solo la Pianura mattina al mattino e dopo il tramonto. Le temperature non faranno registrare variazioni con le massime che raggiungeranno i 10 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali con possibili addensamenti che interesseranno solo la Toscana. Le temperature non faranno ... Leggi la notizia su newsmondo

