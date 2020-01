La nostra stima ad Amadeus, costretto a cinque Capodanni in Lucania (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non è mai veramente Capodanno finché non vediamo Amadeus in Lucania. Come da accordi stabiliti nella trattativa Rai-Basilicata, eccoci al quinto e ultimo anno consecutivo di concertone in piazza sotto le stelle a Matera, Potenza, Maratea, Basilicata coast to coast. Stavolta di nuovo a Potenza, come Leggi la notizia su ilfoglio

Esercito : Unisciti all’augurio speciale del TG5 a tutti i nostri #Soldati. La vostra stima e il vostro affetto sono la nostra… - AndreaMinuz : RT @ilfoglio_it: La nostra stima ad Amadeus, costretto a cinque Capodanni in Lucania. Freddo e rivolte social: condurre Sanremo ha un prezz… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: La nostra stima ad Amadeus, costretto a cinque Capodanni in Lucania. Freddo e rivolte social: condurre Sanremo ha un prezz… -