Golf, il 2020 dell’Italia: Francesco Molinari deve ritrovarsi. Tanti giocatori in rampa di lancio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tra pochissimi giorni il grande Golf riaprirà i battenti con il Sentry Tournament 2020, il primo appuntamento del nuovo anno solare della stagione del PGA Tour. Saranno nove mesi caldissimi quelli che aspettano i migliori Golfisti del mondo, frutto di un calendario eccezionalmente ricco di super appuntamenti, dove i quattro tradizionali Major e ai WGC saranno infatti affiancati anche dal torneo olimpico a fine luglio in Giappone e poi dalla Ryder Cup in casa degli americani, l’ultima prima della storica edizione romana del 2022. Una stagione fondamentale per le ambizioni di riscatto di Francesco Molinari, che ha chiuso il 2019 in 18esima posizione dell’ordine di merito mondiale dopo aver perso altre tre posizioni nelle ultime settimane, superato nell’ordine dal britannico Paul Casey e dagli americani Tony Finau e Gary Woodland. Un netto peggioramento rispetto al 2018, chiuso ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #Golf Il calendario completo della stagione #2020 con #Olimapiadi, #RyderCup, tutti i Major e gli appuntamenti con… - FrattinoMarco : RT @PepornotPep: Pep Guardiola è l'allenatore della Juve? No. (ma magari con un po' di #Kulusevsky nel 2020 va a Torino.... a fare una part… -