Fioramonti lancerà il suo gruppo parlamentare: al centro l’ecologia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Meno di due giorni dopo la sua uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti parrebbe già in pole position per la formazioni di un suo gruppo autonomo alla Camera dei Deputati. Il fu esponente pentastellato potrebbe nei prossimi giorni varare la sua nuova creatura politica, che stando ad alcune indiscrezioni di palazzo sarebbe di impronta ecologista avrebbe già alcuni parlamentari pronti a passare tra le sue fila. Nuovo gruppo parlamentare per Fioramonti La formazione politica di Fioramonti si dovrebbe chiamare “Eco”, a sottolineare i due pilastri fondanti del movimento: l’ambientalismo e l’economia. Proprio per questo motivo nei giorni scorsi l’ex ministro si è incontrato con il leader dei Verdi Europei e con alcune esponenti dell’area di centrosinistra, sia del Pd che di LeU, come ... Leggi la notizia su notizie

