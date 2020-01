Di Maio: "Non abbiamo bisogno di slogan o di invocare l'aiuto di Dio" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Prima diretta Facebook del 2020 per il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, apparso più imbolsito del solito e con barbetta incolta. Più di 30 minuti di diretta sul popolare social network per parlare direttamente ai propri sostenitori e anche ai propri detrattori e difendere l'operato di M5S nel periodo trascorso al governo.Di Maio ha sottolineato che in questo lasso di tempo sono stati fatti approvare 40 provvedimenti inclusi nel programma del Movimento 5 Stelle, non nascondendo la delusione per il taglio del numero dei parlamentari che sarà oggetto di referendum in data ancora da stabilire. Il Ministro degli Esteri se la prende con la stampa - e non è la prima volta, anzi - che in questo periodo sta dando molta enfasi ai furbetti del reddito di cittadinanza. Di Maio, invece, vorrebbe che si desse priorità ad altro, ma per fortuna non è lui a decidere alcuna linea ... Leggi la notizia su blogo

