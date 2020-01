Di Maio contro i Benetton: "Revoca al via, perderanno profitti ed è giusto così" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Nel Milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di Revocare le concessioni ai Benetton”. Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Facebook in cui mostra un nuovo look con la barba non fatta.“Tutti si sono scandalizzati perché è crollato il titolo di Atlantia, ma chi si è scandalizzato non lo ha fatto quando è crollato il Ponte Morandi. E’ crollato il ponte e non si sa di chi è la colpa, invece ogni dichiarazione sulle concessioni è diventata un attentato ad Autostrade”. “La retorica che si perdono i posti di lavoro” con la Revoca delle concessioni ad Autostrade ”è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché ... Leggi la notizia su huffingtonpost

