Bari, cede soffitto Excelsior: 4 feriti

Una parte del controdi una sala dell'hoteldiha ceduto mentre era in corso il veglione di Capodanno, causando quattro, che non risultano in pericolo di vita. Uno di loro ha però riportato lesioni gravi. Nell'albergo, nella periferica via Giulio Petroni, il crollo è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando stava per cominciare la serata danzante.Circa 100 le persone presenti. Intervenuti Vigili del fuoco,personale del 118e Polizia.In corso accertamenti per individuare le cause del crollo.(Di mercoledì 1 gennaio 2020)