Bari | cede controsoffitto durante il veglione | Quattro feriti | uno è grave

Bari, cede controsoffitto durante il veglione<br>Quattro feriti, uno è grave (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono Quattro le persone rimaste ferite a Bari durante il veglione di Capodanno per la caduta di parte del controsoffitto di una sala dell'hotel Excelsior. Al momento dell’incidente, verificatosi dopo la mezzanotte, nella sala erano presenti circa cento persone. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale: uno di essi avrebbe riportato gravi lesioni mentre le condizioni degli altri tre non desterebbero preoccupazione, in base alle prime informazioni.Il crollo del controsoffitto è avvenuto mentre stava cominciando la serata danzante, al termine dell’esibizione canora di un duo che aveva intrattenuto gli ospiti.Sul posto oltre al personale sanitario del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Le cause del cedimento del controsoffito sono in via di accertamento. Bari, cede controsoffitto durante il veglioneQuattro feriti, uno è grave ... Leggi la notizia su blogo

