Arturo Scotto aggredito a Capodanno: inneggiavano al duce (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl deputato di Articolo Uno Arturo Scotto è stato aggredito la notte di Capodanno, poco dopo la mezzanotte a Venezia da alcune persone che hanno inneggiato al duce. Secondo quanto è stato raccontato su Facebook, sulle pagine di Articolo Uno – Mdp «L' Onorevole Arturo Scotto e la moglie Elsa sono stati aggrediti. L'attacco squadrista di un gruppo di fascisti al grido di "duce duce", le percosse ad un Deputato della Repubblica davanti alla famiglia e la successiva vigliacca fuga, come da loro abitudine, sono l'ennesimo brutto segnale del clima che si sta respirando in questo paese». Il deputato era a Venezia con la famiglia quando è stato preso a botte da un gruppo di squadristi che subito dopo è fuggito. Non ci sono ancora aggiornamenti in merito all'aggressione.

pbersani : Solidarietà al carissimo @Arturo_Scotto, aggredito stanotte a Venezia. È ora di capire che si tratta di reati. Se s… - PietroGrasso : Ho parlato con @Arturo_Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a #Venezia. A lui, alla famiglia e al co… - RobertaM_1965 : @Arturo_Scotto Tutta la mia famiglia è solidale con lei... Venezia non è fascista... -