Aggressione Scotto, associazione: “Sciogliere CasaPound e Forza Nuova” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – L’associazione Memoria in Movimento esprime la totale e incondizionata solidarietà e vicinanza ad Arturo Scotto (foto). Nella nota diffusa, si legge: “Lo scorso sei dicembre lanciammo l’allarme sul neofascismo e sulla ‘voglia’ di avere uno stato autoritario (qui la video registrazione dell’iniziativa). Chi sottovaluta questi pericoli commette un gravissimo errore politico. Intensifichiamo la nostra azione e la nostra iniziativa antifascista. Ma la magistratura e le forze di polizia devono fare il loro lavoro di rispetto della Costituzione e l’applicazione delle leggi in materia. La politica deve dichiarare immediatamente sciolte e illegali tutte le organizzazioni fasciste a partire da quelle più note come Casa Pound e Forza Nuova”. L'articolo Aggressione Scotto, associazione: ... Leggi la notizia su anteprima24

PietroGrasso : Ho parlato con @Arturo_Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a #Venezia. A lui, alla famiglia e al co… - BentivogliMarco : Tutta la mia solidarietà ad @Arturo_Scotto e alla sua famiglia per la vile aggressione. Ci stiamo abituando troppo… - graziano_delrio : Solidarietà e vicinanza a @Arturo_Scotto e alla sua famiglia per la vigliacca aggressione dell'altra notte a… -