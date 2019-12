Pierfrancesco Favino e Francesco Totti si sfidano (e sono molto “agguerriti”) (Di martedì 31 dicembre 2019) PierFrancesco Favino e Francesco Totti si sono sfidati. In che contesto? Una partita di beach volley. L’attore e il calciatore sono in vacanza nello stesso resort alle Maldive e Favino ha postato alcune stories sul suo profilo Instagram a testimonianza di una partita che è parsa molto agguerrita. “E’ lui o non è lui?”, scrive l’attore a un certo punto riferendosi alla presenza in campo di Ezio Greggio. E poi scherza su Totti: a commento di una foto di spalle del calciatore ironizza “qui Iacchetti di spalle“. L'articolo PierFrancesco Favino e Francesco Totti si sfidano (e sono molto “agguerriti”) proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

