Pensiero stupendo | e se stasera Amadeus desse l' intero cast del Grande fratello vip 4?

Si sa, oggi la televisione è una Grande marmellata ed il tutto è acuito dai social che ingigantiscono qualsiasi cosa, come una lente d'ingrandimento ingrandirebbe anche una formica, che come dicevano Gino e Michele, anche nel suo piccolo s'incazza.E qualcuno all'interno del gruppo di lavoro del Festival di Sanremo si è incazzato davvero molto quando ieri sono uscite le anticipazioni della rivista settimanale Chi, con in pratica l'intero cast del prossimo Festival. Come è noto il direttore di questa rivista edita da Mondadori è Alfonso Signorini, giornalista di lungo corso e ben inserito nello showbiz italiano e che ora è sugli altari dello spettacolo televisivo nostrano per essere il prossimo conduttore e condottiero del Grande fratello vip, che partirà il prossimo 8 gennaio su Canale 5.

