Paola Caruso e Francesco Caserta, un regalo e torna la pace: “Famiglia felice” (Di martedì 31 dicembre 2019) Con Barbara d’Urso in pausa per queste vacanze natalizie, arriva un po’ sottotono (ma degno comunque di essere celebrato) il riavvicinamento tra Paola Caruso e l’ex compagno – nonché padre di suo figlio – Francesco Caserta. Tra regali, scambi di like e una ritrovata intesa social, nella coppia sembrerebbe essere tornato il sereno, ma il condizionale è d’obbligo. Paola Caruso magia delle feste A sigillare il cessate il fuoco sarebbe una macchinina regalata da Francesco Caserta al figlio. La Caruso pubblica su Instagram la foto del piccolo a bordo della sua Ferrari su misura e ritrova la magia delle feste con degli hashtag piuttosto espliciti (#famigliafelice, #ugualealpapà). “Babbo Natale esiste davvero e i sogni si avverano a Natale” scrive poi. Il clima appare piuttosto disteso, e se la foto è un indizio i successivi like diventano una prova. Nell’era delle relazioni digitali, ... Leggi la notizia su thesocialpost

LaCecy__ : RT @Mnemophobica: Io non so scegliere quindi non farò una scaletta, ma nel mio podio personale ci devono essere anche: - La rivelazione de… - zazoomblog : Paola Caruso e l’ex Francesco Caserta si stanno riavvicinando: “I sogni si avverano a Natale” - #Paola #Caruso… - Mnemophobica : Io non so scegliere quindi non farò una scaletta, ma nel mio podio personale ci devono essere anche: - La rivelazi… -