Officine Ubu: The Peanut Butter Falcon, la perla indie con Shia LaBoeuf e Dakota Johnson (Di martedì 31 dicembre 2019) Il nostro incontro con Michele Zanlari, Direttore Commerciale di Officine UBU, che ci parla dei cavalli di battaglia del listino 2020. Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Michele Zanlari, Direttore Commerciale di Officine UBU, con cui abbiamo parlato del listino 2020. Tra i cavalli di battaglia della prossima stagione, L'hotel degli amori smarriti, #IAmHere e The Peanut Butter Falcon, con Shia LaBoeuf e Dakota Johnson, per Zanlari una perla indie del cinema americano. La video intervista a Michele Zanlari Leggi la notizia su movieplayer

