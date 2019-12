Michelle Williams è incinta: secondo figlio per l’attrice (Di martedì 31 dicembre 2019) Michelle Williams è di nuovo incinta: l’ultimo gossip del 2019 Il 2020 sarà un anno speciale per Michelle Williams. L’attrice diventata famosa negli anni Novanta grazie alla serie tv Dawson’s Creek è incinta del secondo figlio. A rivelarlo in esclusiva è il sempre informato People. La Williams aspetta un bambino dall‘attuale compagno, il regista Thomas … L'articolo Michelle Williams è incinta: secondo figlio per l’attrice proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

