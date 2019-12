Martufello ospite a Domenica In rivela il suo sogno nel cassetto (Di martedì 31 dicembre 2019) Il noto cabarettista Fabrizio Maturani, in arte Martufello, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per l’ultima puntata del 2019 andata in onda Domenica 29 dicembre. Martufello e le previsioni di Paolo Fox per il 2020 Nato sotto il segno del Sagittario, ha ascoltato le previsioni dell’astrologo Paolo Fox e ha commentato, con la solita ironia che lo contraddistingue, ciò che le stelle prevedono accadrà in questo 2020 a tutti i sagittari come lui. Martufello, nel salotto di Mara Venier, ha posto una semplice e diretta domanda all’astrologo, scatenando una risata generale da parte del pubblico: “Dimmi se guadagno soldi, che me li vado subito a spendere!“. E successivamente, quando Paolo Fox ha confermato che il nuovo anno porterà qualche guadagno in più, l’attore comico ha prontamente replicato: “Non si può quantificare?“. Ha accolto con piacere la previsione dell’astrologo, ... Leggi la notizia su thesocialpost

