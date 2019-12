Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti: perché si sono detti addio (Di martedì 31 dicembre 2019) Quella tra Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la Notizia e l’ex velina Maddalena Corvaglia (una delle più amate insieme alla collega Elisabetta Canalis), è stata una storia d’amore molto discussa. I due sono stati insieme per ben 5 anni e la loro relazione è terminata inaspettatamente nel 2005. Recentemente il conduttore è ritornato sul suo rapporto con la showgirl. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confidato dettagli intimi e delicati della sua storia d’amore. Le dichiarazioni di Enzo Iacchetti La loro relazione ai tempi ha fatto molto discutere. Il motivo? La differenza di età: lui 50, lei 21. Iacchetti ha ammesso di aver amato molto la sua ex compagna e di aver provato per lei un sentimento incontrollato. Peccato però che la realtà abbia rotto l’incantesimo: “Il nostro è stato un amore folle, poi ho capito che ero diventato suo papà. Dopo 6 anni ho ... Leggi la notizia su velvetgossip

