Il Papa partecipa ai funerali di una sua amica in una parrocchia al Nomentano (Di martedì 31 dicembre 2019) Ha preso parte alle esequie per la scomparsa di Maria Grazia Mara, docente universitaria ed esperta di storia del cristianesimo Leggi la notizia su corriere

