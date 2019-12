Il cielo si prepara ad offrire uno spettacolo mozzafiato nella notte di Capodanno (Di martedì 31 dicembre 2019) A illuminare la notte di Capodanno non saranno solo i fuochi d’artificio: stelle e pianeti si stanno preparando per offrire uno spettacolo altrettanto mozzafiato, che ci accompagnerà dall’aperitivo della prima serata fino al brindisi della mezzanotte. Grazie al meteo favorevole, con solo qualche nube sparsa, tutta Italia potrà esprimere i buoni auspici per il 2020 ammirando la Luna, Venere e Sirio, tra i protagonisti assoluti della serata di festa, come spiega Paolo Volpini dell’Unione astrofili italiani (Uai).Al calare dell’oscurità, il primo ad accendersi in cielo sarà Venere: “lo troveremo a Sud-Ovest, un po’ più in alto a sinistra rispetto al punto dove sarà tramontato il Sole. Non si può sbagliare, perché il pianeta sarà l’oggetto più brillante nella prima parte della ... Leggi la notizia su huffingtonpost

