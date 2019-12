Classifica Tour de Ski 2020: Sergey Ustiugov balza in testa dopo la terza tappa di Dobbiaco, precede Bolshunov e Klaebo (Di martedì 31 dicembre 2019) Ribaltone completo nella Classifica del Tour de Ski dopo la terza tappa, la 15 km a tecnica libera di Dobbiaco. Il russo Sergey Ustiugov, infatti, si porta al comando della Classifica generale dopo la vittoria che ha contrassegnato una più ampia tripletta del suo Paese. Al secondo posto si porta il connazionale Alexander Bolshunov, che con 27 secondi di ritardo va a precedere Johannes Klaebo: il norvegese è ora terzo a 37 secondi. Molto lontani tutti gli italiani. Classifica Tour DE SKI dopo LA terza tappa 1 Ustiugov Sergey RUS 1:06:43 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 1:07:10 3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1:07:20 4 HOLUND Hans Christer NOR 1:08:03 5 MALTSEV Artem RUS 1:08:05 6 MELNICHENKO Andrey RUS 1:08:08 7 ROETHE Sjur NOR 1:08:12 8 SPITSOV Denis RUS 1:08:15 9 GOLBERG Paal NOR 1:08:16 10 HALFVAON Calle SWE 1:08:17 38 de FABIANI Francesco ITA 1:10:00 44 SALVADORI Giandomenico ITA ... Leggi la notizia su oasport

