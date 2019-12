Chi è Roberto Colombo: età, carriera e vita privata del marito di Antonella Ruggiero (Di martedì 31 dicembre 2019) Conosciamo meglio il musicista Roberto Colombo: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del marito di Antonella Ruggiero Roberto Colombo nasce a Milano il 29 aprile 1951. Compone la sigla italiana di Beautiful, di RaiStereoNotte, di Studio Aperto dal 1997, e del segnale orario di Canale 5. Quest’ultimo brano, intitolato Segnatempo è stato pubblicato … L'articolo Chi è Roberto Colombo: età, carriera e vita privata del marito di Antonella Ruggiero è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

